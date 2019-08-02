بعثة البحرين تصل اربيل للمشاركة في غرب آسيا

2019/08/02 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، وصول وفد المنتخب البحريني الى مطار اربيل الدولي، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا.وذكر الاتحاد في بيان مقتضب تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أن “بعثة البحرين وصلت إلى مطار اربيل الدولي للمشاركة في بطولة اسياسيل لاتحاد غرب آسيا”.يذكر ان البحرين تلعب في المجموعة الثانية الى […]

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