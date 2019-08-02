المرجعية توصي بـ 3 نقاط لتوفير فرص العمل والاهتمام بحملة الشهادات

2019/08/02 | 13:15

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بغداد اليوم- بغداد

اوصى ممثل المرجعية الدينية العليا، عبد المهدي الكربلائي، الجمعة (02 اب 2019)، بـ 3 نقاط لتوفير فرص العمل والاهتمام بحملة الشهادات.

يتبع..........

بغداد اليوم- بغداد

أكد ممثل المرجعية الدينية العليا ، عبد المهدي الكربلائي، الجمعة (02 اب 2019)، أن حملة الشهادات العليا هم الاكثر تفوقاً، مبينا أن ما يجري معهم محاولة لتعطيل قدراتهم.

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

قررت وزارة المالية، الجمعة، 02 آب، 2019، صرف رواتب الوزارات والهيئات تزامنا مع حلول عيد الأضحى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "مراعاة للظروف الاجتماعية والمادية لعموم موظفي دوائر الدولة ولقرب حلول عيد الا

بغداد اليوم- خاص

كشفت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، ريحان حنا، الجمعة (02 اب 2019)، عن الوفد الذي سيمثل العراق في محادثات استانا بكازاخستان، حول الأوضاع في سوريا، مبينة أن موقف العراق سيكون إلى جانب إنهاء الحرب.

وقالت حنا في حديث لـ (بغد

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