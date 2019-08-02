2019/08/02 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب الكويت يصل اربيل للمشاركة في بطولة غرب آسيا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتخب الكويت يصل اربيل للمشاركة في بطولة غرب آسيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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