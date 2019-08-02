الاتحادية تعثر على كدس للعتاد جنوب كركوك

2019/08/02 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلن قائد الفرقة الآلية لقيادة الشرطة الاتحادية، العميد شعلان علي صالح، اليوم الجمعة، عن العثور على كدس للعتاد جنوب كركوك

وقال شعلان في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "قطعات الفرقة الآلية الفوج الثالث اللواء الآلي الثاني، شرعت فجر هذا اليوم بعملية تفتيش وتطهير في قرية الجوالة في محيط ناحية الرياض بكركوك".

وأكد، انه "تم خلال العملية السيطرة على كدس عتاد ومضافة يحتوي هاون 82 ملم عدد1 وقاذفة RPG 7 عدد 2 وركيزة هاون 82 ملم عدد1 وعبوة ناسفة عدد 15 وقنابر هاون 60 ملم عدد 23 وقنابر هاون 120 ملم عدد 3 وصواريخ قاذفة عدد 7 ومقذوف 57 عدد 40 وعتاد BKC عدد 4 حاوية وصواعق تفجير عدد 42 وفتيل كورتكس 50 مترا وحشوة مدفع 4 كيلو"، لافتاً الى ان"هذه العملية تأتي ضمن سلسلة العمليات الاستباقية التي تقوم بها قطعات الفرقة الآلية للقضاء على منابع الإرهاب وقواعد تمويله وامداده".انتهى/س

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