روحاني: خياراتنا لن تروق لأحد في حال فشلت المفاوضات

واضاف "صحيح أننا مستمرون بالمفاوضات مع الأطراف المتبقية في الاتفاق، لكننا ندير البلاد على أساس عدم التوصل إلى نتيجة من هذه المفاوضات، أمامنا معركة صعبة لكننا سنفوز بالتأكيد".
واشار الى "أن الحكومة الإيرانية قادرة على الدفاع عن الاقتصاد الوطني والبلاد بكل قدراتها".
وبين ان "لدى الحكومة الإيرانية خطوات لتخفيف العبء عن الشعب الإيراني، وستقوم بتنفيذها تدريجيا وعلى مراحل".
وتابع "نستعد دوما لما هو أسوأ، ففي الوقت الذي نحاول فيه إنقاذ الاتفاق النووي مع القوى العالمية، لدينا ثقة في أننا سننتصر في نهاية المطاف".
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