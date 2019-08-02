روحاني: خياراتنا لن تروق لأحد في حال فشلت المفاوضات

2019/08/02 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأن في حال لم يتم التوصل إلى نتائج جيدة في المفاوضات، فان بلاده لديها خيارات اخرى "لا تعجب احد"، وانها ستتخذ خطوة ثالثة لتقليص التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.وقال روحاني في كلمة ألقاها، أمس الخميس، (2 آب 2019) نقلتها وسائل اعلام ايرانية، "إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق النووي تعهداتها، فلدى إيران خيارات أخرى قد لا تعجبهم، سنتخذ الخطوة الثالثة في تقليص التزاماتنا في الاتفاق النووي بكل حزم، إن لم نصل إلى نتائج جيدة في المفاوضات".

واضاف "صحيح أننا مستمرون بالمفاوضات مع الأطراف المتبقية في الاتفاق، لكننا ندير البلاد على أساس عدم التوصل إلى نتيجة من هذه المفاوضات، أمامنا معركة صعبة لكننا سنفوز بالتأكيد".

واشار الى "أن الحكومة الإيرانية قادرة على الدفاع عن الاقتصاد الوطني والبلاد بكل قدراتها".

وبين ان "لدى الحكومة الإيرانية خطوات لتخفيف العبء عن الشعب الإيراني، وستقوم بتنفيذها تدريجيا وعلى مراحل".

وتابع "نستعد دوما لما هو أسوأ، ففي الوقت الذي نحاول فيه إنقاذ الاتفاق النووي مع القوى العالمية، لدينا ثقة في أننا سننتصر في نهاية المطاف".

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