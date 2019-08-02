شؤون الداخلية : القاء القبض على منتسب في مكافحة إجرام المثنى بتهمة ابتزاز مواطن

2019/08/02 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المديرية العامة للشؤون الداخلية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (2-8-2019 ) عن القبض على منتسب في مديرية مكافحة إجرام المثنى بتهمة ابتزاز مواطن ومساومته على دعوى قضائية لديه.

وذكرت المديرية في بيان إن" القبض على المتهم تم بناءً على معلومات وصلت لمديرية الشؤون الداخلية في المثنى حيث تم تشكيل فريق عمل واستحصال الموافقات الاصولية ومراقبة المنتسب والقاء القبض عليه بالجرم المشهود خلال استلامه مبلغ من المال قدره 500 الف دينار".

وأشار البيان الى "عرض المنتسب على القضاء لاكمال الاجراءات القانونية بحقه".

انتهى

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