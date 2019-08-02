بومبيو يؤكد فعالية العقوبات وروحاني متفائل بمفاوضات أوروبية

2019/08/02 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستستمر في تطبيق العقوبات على إيران، في حين أعرب الرئيس الإيراني

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