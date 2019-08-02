العسكري السوداني يوقف قوات من الدعم السريع تورطوا في أحداث الأبيض

2019/08/02 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم ـ قال متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم بالسودان الجمعة إنه تم فصل واحتجاز تسعة جنود من قوات الدعم السريع فيما يتعلق

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