المرجعية الدينية تطالب بحل مشكلة حملة الشهادات العليا

2019/08/02 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت المرجعية الدينية بحل مشكلة حملة الشهادات العليا “.وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف ان حملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه ، الذين يعتصمون معبرين عن مطالبتهم بتوظيفهم ، هم من النخبة وينبغي حل مشكلتهم وتلبية مطالبهم.

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