2019/08/02 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى / خطوة برس أعلنت المديرية العامة للشؤون الداخلية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على منتسب في مديرية مكافحة إجرام المثنى بتهمة ابتزاز مواطن ومساومته على دعوى قضائية لديه.وذكرت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “القبض على المتهم تم بناءً على معلومات وصلت لمديرية الشؤون الداخلية في المثنى حيث تم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على منتسب أمني ابتز مواطنين في المثنى وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على منتسب أمني ابتز مواطنين في المثنى) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على منتسب أمني ابتز مواطنين في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).