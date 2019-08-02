شخصيات عراقية تلتقي مسؤولين من إسرائيل لبحث الحرب على إيران

2019/08/02 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، في تقريرٍ نشرته اليوم الجمعة، أن ملف #العراق ودوره في الصراع بين #إسرائيل وإيران، بات يثير تساؤلات مختلفة.وأشارت الصحيفة إلى أن […]

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