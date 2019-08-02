  ديالى تعلن خارطة طريق لانهاء لعنة ” الدخان الابيض”

2019/08/02 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت ادارة محافظة ديالى، الجمعة، عن خارطة طريق لانهاء ما اسمتها لعنة الدخان الابيض شرق بعقوبة.وقال مدير العلاقات والاعلام في ديوان محافظة ديالى ياسر بدر في تصريح لـ المعلومة/،ان” محافظ ديالى مثنى التميمي تبنى خارطة طريق لانهاء ماحدثه مطمر النفايات على طريق كنعان(10كم شرق بعقوبة) بسبب الحرائق المتكررة والتي سببت اذى صحي […]

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