2019/08/02 | 13:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى..
اعلنت ادارة محافظة ديالى، الجمعة، عن خارطة طريق لانهاء ما اسمتها لعنة الدخان الابيض شرق بعقوبة.
وقال مدير العلاقات والاعلام في ديوان محافظة ديالى ياسر بدر في تصريح لـ المعلومة/،ان” محافظ ديالى مثنى التميمي تبنى خارطة طريق لانهاء ماحدثه مطمر النفايات على طريق كنعان(10كم شرق بعقوبة) بسبب الحرائق المتكررة والتي سببت اذى صحي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ديالى تعلن خارطة طريق لانهاء لعنة ” الدخان الابيض”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت ادارة محافظة ديالى، الجمعة، عن خارطة طريق لانهاء ما اسمتها لعنة الدخان الابيض شرق بعقوبة.
وقال مدير العلاقات والاعلام في ديوان محافظة ديالى ياسر بدر في تصريح لـ المعلومة/،ان” محافظ ديالى مثنى التميمي تبنى خارطة طريق لانهاء ماحدثه مطمر النفايات على طريق كنعان(10كم شرق بعقوبة) بسبب الحرائق المتكررة والتي سببت اذى صحي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ديالى تعلن خارطة طريق لانهاء لعنة ” الدخان الابيض”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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