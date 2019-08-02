بالصور | بعد كربلاء.. اربيل تستعد لاستضافة مباريات غرب آسيا

2019/08/02 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اطلع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود يرافقه السيد علي جبار الأسدي، رئيس اللجنة المنظمة لمجموعة اربيل ، وحسين سعيد، رئيس اللجنة المشرفة لاتحاد غرب آسيا، على سير الأعمال الجارية في ملعب فرانسو حريري الذي يحتضن مباريات المجموعة الثانية، التي تنطلق منافساتها يوم الأحد المقبل.

خلال الزيارة الميدانية، أشاد مسعود بمستوى التنفيذ للأعمال الجارية في الملعب والتي تنفذ بوتيرة عالية، مشيرا إلى أن المنتخبات المشاركة ستصل إلى اربيل الجمعة.

من جانبه، ذكر الاسدي أن "جميع التحضيرات قد اكتملت، واربيل باتت جاهزة لاستقبال المنتخبات العربية الشقيقة"، مؤكدا أن "الهدف الأسمى هو نجاح العراق تنظيميا وهذا ما نسعى إلى تحقيقه".

في السياق نفسه، قال حسين سعي رئيس اللجنة المشرفة لبطولة غرب آسيا "ادعو العراقيين إلى التكاتف كلا من موقعه في سبيل إنجاح البطولة التي تعتبر اختبارا حقيقيا لقدرات العراق في تنظيم البطولات".

وتضم المجموعة الاولى خمسة فرق هي العراق وسوريا واليمن وفلسطين ولبنان فيما تضم المجموعة الثانية المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والأردن.

ولعبت فرق المجموعة الأولى مبارياتها على ملعب كربلاء الدولي.

وهذه هي البطولة الأولى التي تقام في العراق وإقليم كوردستان منذ حرب الخليج عام 1991.





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