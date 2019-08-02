2019/08/02 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، إذا أقرت أمريكا هذه التعريفات، فسيتعين على الصين اتخاذ تدابير جوابية ضرورية لحماية المصالح الجوهرية والأساسية للبلاد؛ بحسب ما

وأضافت: لن نقبل أي ضغط أو تخويف أو ابتزاز، مضيفة أن الصين تأمل في أن " تتخلى الولايات المتحدة عن أوهامها" وأن تعود إلى المسار الصحيح للمفاوضات القائمة على الاحترام المتبادل والمساواة.

وقعت الجولة التالية من التوترات في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الأول من / آب، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم إضافية بنسبة 10% ابتداءا من الشهر المقبل، على بضائع من الصين اعتبارًا من 1 سبتمبر/ أيلول، بقيمة 300 مليار دولار.

جاء هذا البيان عقب فشل الجولة الثانية عشرة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



وقد عقد الاجتماع في شنغهاي في 30-31 يوليو/ تموز وانتهى دون نتيجة.

انتهى .ا.ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصين تحذر امريكا من اتخاذها خطوات انتقامية في حال فرضت عليها تعريفات إضافية ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصين تحذر امريكا من اتخاذها خطوات انتقامية في حال فرضت عليها تعريفات إضافية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).