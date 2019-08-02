وزير الهجرة : الوزارة منعت هدر قرابة 13 مليار دينار

2019/08/02 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى إن " الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مكتب مفتش عام الوزارة تمكنت من منع هدر (12) مليار و(735) مليون و(261) الف دينار من المال العام عبر ضبط فروقات في الاسعار مابين العام الماضي والجاري . وتابع الوزير انه " ان الوزارة حققت انجازا كبيرا على مستوى التخطيط والمتابعة لمواجهة الفساد الحاد، مشيرا الى ان " فرق المال كان في شراء المواد الاغاثية لهذا العام مقارنة بالعام الماضي "، مؤكدا انه سيتم حساب فروقات الاسعار للفترة القادمة من العام الجاري وفقا لخطة عمل الوزارة لتجهيز المواد الاغاثية " .

ونوه موسى " بحجم التصدي الذي تقوم به الوزارة ومكتب المفتش امام الفساد ودورهم في القضاء على آفات الفساد " .

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