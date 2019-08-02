وزارة المالية تقرر صرف رواتب وزارات عدة والهيئات قبل عيد الاضحى المبارك

2019/08/02 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة المالية صرف رواتب عدة وزارات والهيئات تزامنا مع حلول عيد الاضحى المبارك.واوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، انه "مراعاة للظروف الاجتماعية والمادية لعموم موظفي دوائر الدولة ولقرب حلول عيد الاضحى المبارك وجه نائب رئيس الوزراء وزير المالية دائرة المحاسبة في وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات والتي يكون موعد استلام الرواتب اثناء عيد الاضحى المبارك بصرف الرواتب قبل حلول العيد وحسب جدول زمني ارسل لجميع وحدات الانفاق و المالية".وبحسب وثيقة فانه سيتم صرف رواتب موظفي الرئاسات الثلاث والدوائر غير المرتبطة بوزارة، اضافة الى وزارات التعليم والمالية والخارجية قبل العيد، وذلك لان رواتبهم تقع ضمن عطلة العيد، اي منتصف شهر آب الحالي، بحسب الوثيقة.

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