النائب شيروان دوبرداني: نرفض استقبال أسر داعش بمخيمات جنوبي الموصل

2019/08/02 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني، إن أهالي المحافظة يرفضون استقبال أسر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في سوريا ونقلهم الى جنوبي الموصل.

وأكد الدوبرداني في تصريح، موقف أهالي نينوى الرافض لنقل النازحين المحتجزين في مخيم الهول بسوريا الى مخيمات جنوبي الموصل.

وأضاف، أن الموقف الرسمي في المحافظة مع تأهيل وإصلاح وبناء مخيم خاص بهم شريطة ان يكون خارج حدود المدينة.

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