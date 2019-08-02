في الذكرى الخامسة لفاجعة “سنجار”: التمييز يحتل القضاء

2019/08/02 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق في الذكرى الخامسة للإبادة الجماعية التي ارتكبها #تنظيم “#داعش” بحق أبناء المكون الإيزيدي في #سنجار، ما زال القضاء التابع لمحافظة نينوى يعاني من صراعاتٍ سياسية وأمنية، […]

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