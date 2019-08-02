2019/08/02 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

نفذت الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية عملية استباقية جنوب كركوك، اسفرت عن العثور على مضافات وانفاق واسلحة لداعش.

وقال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق الركن قوات خاصة سعد حربية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم تدمير ثلاث مضافات وستة انفاق وعددا من العبوات ضمن عملية أستباقية نفذتها قطعات الفرقة الخامسة للشرطة الأتحادية جنوب كركوك”.





وأضاف، انه “استمرارا لمهام قواتنا البطلة في تنفيذ العمليات الاستباقية وضمن قاطع المسؤوليه للفرقة الخامسة حيث شرعت قوه مشتركة بتنفيذ مهام في قرية الخردات وقرية البنادره التابعة لناحية الرشاد، وتم العثور على ثلاث مضافات و6 انفاق وعثر بداخلها على ثلاث عبوات ناسفه محلية الصنع وثلاث عبوات مختلفة الانواع اخرى و1 كغم من مادة سي فور و تم تدميرها بالكامل”

وأكد البيان، ان “قوة من الفرقة ايضا شرعت بتفتش وادي زغيتون وتم العثور العثور على ثلاث عبوات عباره عن قنابر هاون عيار 120ملم ولغم ضد الدبابات و تم تدميرها بالكامل وأثناء التفتيش ايضا تم العثور على فلاش يحتوي على قاعدة بيانات لتنظيم داعش مع خطابات للفلول الأرهابية”.





انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مضافات وانفاق بعملية استباقية للشرطة الاتحادية جنوب كركوك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مضافات وانفاق بعملية استباقية للشرطة الاتحادية جنوب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).