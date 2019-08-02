2019/08/02 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك / خطوة برس أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، العثور على كدس يحتوي على اكثر من 100 عبوة ناسفة ومقذوف جنوب محافظة كركوك.وقال قائد الفرقة الآلية العميد شعلان علي صالح في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قطعات الفرقة الآلية الفوج الثالث اللواء الآلي الثاني، شرعت فجر هذا اليوم بعملية تفتيش وتطهير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحادية: العثور على كدس عتاد جنوب كركوك وكالة خطوة برس.

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