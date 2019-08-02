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النفوذ الإيراني في العراق: رؤية إسرائيلية


النفوذ الإيراني في العراق: رؤية إسرائيلية
2019/08/02 | 13:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يومًا بعد يوم تستمر الطائرات الإسرائيلية بخرق الأجواء السورية لضرب الوجود الإيراني، ولا يقتصر الأمر على سوريا، بل يبدو أن عيون القادة

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