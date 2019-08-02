النفوذ الإيراني في العراق: رؤية إسرائيلية

2019/08/02 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يومًا بعد يوم تستمر الطائرات الإسرائيلية بخرق الأجواء السورية لضرب الوجود الإيراني، ولا يقتصر الأمر على سوريا، بل يبدو أن عيون القادة

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