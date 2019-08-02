2019/08/02 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الشباب والرياضة، الجمعة، بياناً بشأن اففتاح بطولة غرب آسيا في كربلاء، مبينة أن حرمة محافظة كربلاء المقدسة التي هي أسمى وأطهر من كل الدعاوى والبيانات.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، أنه “عطفاً على ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي فضلاً عن الوكالات الإخبارية بشأن حفل إفتتاح بطولة آسيا سيل لإتحاد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الشباب تصدر بياناً رسمياً حول افتتاح بطولة غرب آسيا بكربلاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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