2019/08/02 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انتهاء فترة اعارته مع نفط ميسان ، الحارس علي كاظم كطفان يعود الى نفط الوسط لتمثيله في الموسم المقبل

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