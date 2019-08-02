فرانسوا حريري جاهز لبطولة غرب آسيا

2019/08/02 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الجمعة، ان ملعب “فرانسوا حريري” في محافظة اربيل ، اصبح جاهزاً لاستقبال مباريات بطولة غرب آسيا.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أن ا”رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الملا “عبد الخالق مسعود، اطلع رفقة علي جبار الأسدي، رئيس اللجنة المنظمة لمجموعة اربيل ، وحسين سعيد، رئيس اللجنة […]

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