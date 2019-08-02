لماذا “تغيب” حرب الاستنزاف من ذاكرة الصراع مع إسرائيل؟

2019/08/02 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكرت أوساط إسرائيلية حرب الاستنزاف عشية الذكرى الخمسين لنشوبها، وتساءلت عن سبب طمسها في الذاكرة العامة، فيما يفسر مؤرخ فلسطيني لـ”القدس العربي”

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