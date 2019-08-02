ردا على ترامب.. الصين تهدد واشنطن بإجراءات جمركية مضادة

2019/08/02 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوحت بكين باتخاذ إجراءات مضادة في حال أصرت الإدارة الأميركية على المضي قدما في فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

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