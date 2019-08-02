2019/08/02 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نائب عن نينوى يدعو وزير الكهرباء للنظر بواقع المحافظة المأساوي

دعا النائب عن محافظة نينوى، نايف الشمري، اليوم الجمعه، وزير

الكهرباء وبعض من رجال الحكومة العراقية للتعرف على واقع المحافظة

المأساوي والمزري.وقال الشمري، ان "محافظة نينوى مازالت تعاني بشكل كبير من نقص

الخدمات وبعض المشاريع الأخرى"، مشيرا الى ان "الحكومة المركزية في

بغداد والحكومة المحلية في الموصل لم نرى منها اية لمسات

لتغير الواقع في المحافظة".

وأضاف، ان "واقع الموصل الان مأساوي للغاية ،فلا تزال المستشفيات

مهدمة والجسور معطلة"، مبينا ان "المدينة القديمة في الموصل ومنذ ان

أصابها زلزال داعش لا تزال مشاريعها الخدمية معطلة".

وأشار الشمري، الى انه "سوف يكون هنالك دور رقابي على الوقوف بتهيئة

المشاريع الخدمية التي تصب في خدمة أهالي المحافظة"، مشددا على

ضرورة "مراقبة الحصة المالية التي حصلت عليها نينوى من الموازنة

وكيف تسيرها الحكومة المحلية حتى لا تذهب الى جيوب الفاسدين".

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