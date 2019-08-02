2019/08/02 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

برلماني يكشف: هذا ما سيجري في الفصل التشريعي الجديد

كشف النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار رعد المكصوصي، اليوم الجمعة،

عن ما سيحدث داخل مجلس النواب، مع بداية الفصل التشريعي الجديد.

وقال المكصوصي، انه "مع بداية الفصل التشريعي الجديد، سوف يكون

لمجلس النواب دور كبير في قضية الرقابة على الحكومة وعملها، كما

سيكون هناك استجواب لعدد من الوزراء".

وبين ان "مجلس النواب طيلة الفترة الماضية، اهتم بالقضايا

التشريعية، وفي الايام المقبلة، سيكون له دور كبير في الرقابة

ومحاسبة المقصرين، ومتابع اي وزير او مسؤول عليه اي شبهات او تحركات

مريبة، كما نتوقع ان الفصل التشريعي الجديد، سوف يشهد تغيير بعض

الوزراء".

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