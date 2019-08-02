جرح مزارع في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

2019/08/02 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب مزارع في أنفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة .وقال مصدر امني ان عبوة ناسفة انفجرت قرب بستان زراعي في حوض شيخ بابا باطراف ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة ما اسفر عن اصابة مزارع بجروح متفاوته .

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