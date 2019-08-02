زراعة نينوى تنفذ جولة ميدانية على المكاتب الزراعية في نينوى للتاكد من صلاحية المبيدات الزراعية

2019/08/02 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ قسم وقاية المزروعات في زراعة نينوى جولة ميدانية على محال بيع المبيدات والمستلزمات الزراعية في الجانب الايسر لمدينة الموصل .وقال مسؤول اللجنة رئيس مهندسين زراعيين سعد محمود خضير انه تم خلال الجولة الاطلاع على المبيدات الموجودة في الاسواق المحلية والتاكيد على منع التعامل بالمبيدات المحظورة من قبل وزارة الزراعة و المبيدات المنتهية الصلاحية”.واضاف […]

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