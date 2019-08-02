بالصور.. القبض على متهمين سرقوا قاصات مهمة لمرور نينوى وضبط ما بداخلها

2019/08/02 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على متهمين سرقوا خزنات {قاصات} مهمة تعود لمديرية مرور محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة ومن خلال المتابعة المستمرة تلقي القبض على ثلاثة متهمين قاموا بسرقة أربعة قاصات تعود لمديرية مرور نينوى خلال فترة سيطرة عصابات داعش الارهابية على مدينة الموصل".وأضاف "بعد اخذ موافقات قاضي التحقيق المختص تم مداهمة احد المحلات في منطقة حي الخضراء في الجانب الايسر لمدينة الموصل والذي يعود لاحد المتهمين وقد ضبطت القاصات الاربعة وفتحها بواسطة خبير وعثر بداخلها قوالب صنع ارقام لوحات عجلات اصلية من {رقم صفر الى رقم ٩} وكذلك تم العثور على قوالب لوحات عجلات حكومية {انشائية وزراعية}، كما تم العثور ايضا على عدد كبير من فسفور العجلات وحاسبة مع اقراص تحتوي على جميع قاعدة بيانات مديرية مرور نينوى".وأشار معن الى انه "تم القبض على المتهمين في مناطق متفرقة من الجانب الأيسر لمدينة الموصل".انتهى

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