المرجعية: لا اقتصاد بتفشي الفساد الحكومي ووجود سلاح خارج الدولة

2019/08/02 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الجمعة، على ضرورة دعم القطاع الخاص والنهوض به ومعالجة مشكلة البطالة، فيما حذر من تفشي الفساد الحكومي ووجود السلاح خارج نطاق الدولة.

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