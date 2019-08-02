مقتل امرأة بعراك مسلح ومصرع مراهقين بحادث في السليمانية

2019/08/02 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتلت امرأة خلال خلاف اجتماعي تحول لعراك مسلح في السليمانية.وبحسب مديرية شرطة السليمانية، فأن امراة تولد 1993 تدعى (ك، ح، ف)قتلت الليلة الماضية، خلال الخلاف الذي وقع بين جارين في حي "هوڵوبه‌ی"‌.واضافت ان الشرطة اعتقل متهما بالحادث يدعى (ش، ق، ئـ) تولد 1997، فيما اصدرت مذكرة اعتقال لمتهم اخر.وعلى صعيد اخر، لقي شخصان مصرعهما بحادث سير في حي "كەنەسورەی" في مدينة السليمانية.ووقع الحادث عند اصطدام دراجتين ناريتين بعجلة، مما ادى الى وفاة سائقي الدراجتين في الحال.وذكرت شرطة السليمانية، ان ضحايا الحادث كل من (یـ، ع، م) وعمره 17 عاماً، و(ر، ع، م) 18 عاماً، فيما تم اعتقال سائق العجلة ويدعى (م، م، ص) وله من العمر 30 عاماً.

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