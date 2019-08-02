2019/08/02 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمديرة الملحقية الثقافية البريطانية لدى بغداد فكتوريا لينزي وهي تمارس رقصة “الچوبي” الشهيرة مع أبناء محافظة الأنبار في إحد المهرجانات التي أُقيمت بمدينة الرمادي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفيديو” مديرة الملحقية الثقافية البريطانية لدى بغداد ترقص “الجوبي” مع أبناء الانبار في الرمادي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفيديو” مديرة الملحقية الثقافية البريطانية لدى بغداد ترقص “الجوبي” مع أبناء الانبار في الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).