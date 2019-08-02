2019/08/02 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NK7l4VPy3Go

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد اللطيف - ليس هناك برنامج سياسي للكتل تم تطبيقه) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد اللطيف - ليس هناك برنامج سياسي للكتل تم تطبيقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).