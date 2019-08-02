تغيير مواعيد توزيع الرواتب بسبب العيد 'وثيقة'

2019/08/02 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة المالية، تغييرا في مواعيد صرف الرواتب التي تقع ضمن عطلة عيد الأضحى لبعض المؤسسات والوزارات.

وبحسب الوثيقة فأن إجراء وزارة المالية شمل "مجلس النواب وديوان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمكاتب التابعة له حيث سيتم صرف رواتب منتسبيها يوم 6/8/2019 بدلاً من 15/8/2019".وأشارت الوثيقة الى "صرف رواتب الدوائر غير المرتبطة بوزارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 7/8/2019 بدلا من 16/8/2019".

كما شمل تقديم موعد صرف الرواتب "وزارتي المالية والخارجية في 8/8/2019 بدلا من 17/8/2019"

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