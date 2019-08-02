نائب: إيقاف إستلام محاصيل فلاحي نينوى قرار تعسفي ومكافأة مؤسفة لتصدرها في الإنتاج

2019/08/02 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

استغرب عضو مجلس النواب العراقي محمد اقبال الصيدلي، اجراء وزارة التجارة القاضي بايقاف استلام محصول الحنطة والشعير من فلاحي نينوى.





وقال الصيدلي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “استمرار القرارات التعسفية بحق مواطني نينوى من قبل بعض الجهات واخرها وزارة التجارة والذي تسبب بتراكم سيارات تسليم محصولي الحنطة والشعير حيث وصل عددها الى اكثر من ٥٠٠٠ سيارة”، موضحاً ان “تلك الاجراءات تؤدي لاضعاف الوضع الاقتصادي في المدينة الذي ما لبث أن دارت عجلته بشكل بطيء”.





ودعا الصيدلي، رئيس الوزراء والقائمين على وزارة التجارة الى “إلغاء هذا القرار والعمل على تخفيف معاناة المواطنين، بإتخاذ القرارات التي من شأنها تسهيل حياة المواطن الكادح”.

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