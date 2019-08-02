العراق يواجه فلسطين وعينه على صدارة المجموعة بغرب آسيا

2019/08/02 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم، نظيره الفلسطيني على ملعب كربلاء الدولي في اطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة غرب آسيا.ويحتل اسود الرافدين صدارة المجموعة الثانية، برصيد ثلاث نقاط، بالتاسوي مع فلسطين التي تمتلم نفس الرصيد، حيث ستكون المواجهة حاسمة لفك الشراكة.وكان المنتخب الوطني قد تغلب على لبنان بهدف […]

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