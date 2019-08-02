مواجهة تركيا مع قبرص بشأن الطاقة

2019/08/02 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبق أن حوّلت الثروات الهيدروكربونية للأحواض الجيولوجية في النيل والمشرق الاقتصاد المصري ووسّعت نطاق خيارات إسرائيل المرتبطة بالطاقة، إلا أن لعبة السلطة

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