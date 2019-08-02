طريقة للتنبؤ بالزهايمر قبل 20 عاما من الإصابة

2019/08/02 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توصل باحثون إلى فحص طبي يمكن من خلاله التنبؤ بالإصابة بمرض الزهايمر قبل نحو 20 عاما من ظهور الأعراض على المريض.توصل باحثون من جامعة واشنطن فى سانت لويس، إلى فحص دم يمكن من خلاله التنبؤ بالمرض بنسبة نجاح بلغت 94%، بحسب صحيفة “الغارديان” البريطانة.وأوضح الباحثون أن فحص الدم الجديد يمكنه تشخيص المرض […]

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