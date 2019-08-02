مجلس ديالى يكشف عن العدد الحقيقي لنازحيي لعنة حزيران

2019/08/02 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف مجلس محافظة ديالى، الجمعة، عن العدد الحقيقي لنازحيي احداث حزيران 2014.وقال رئيس مجلس ديالى علي الدايني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العدد الحقيقي للنازحين ممن لم يعودا الى مناطقهم المحررة حتى الان في ديالى يزيد عن 12 الف اسرة وفق الاحصائيات الرسمية المتوفرة لدينا”.واضاف الدايني،ان” خمسة اسباب رئيسية تحوول دون عودة […]

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