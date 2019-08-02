بومبيو يعلن انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى

2019/08/02 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة، عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو.وأضاف بومبيو في بيان حول الانسحاب الأمريكي أن ” الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا”.وتابع “أن عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة”، معتبرا أن “تطوير […]

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