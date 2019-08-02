اعتقال ابرز المتهمين بالارهاب في بعقوبة.

2019/08/02 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، اعتقال ابرز المتهمين بالارهاب في مدينة بعقوبة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة امنية مشتركة اعتقلت ابرز المتهمين بالارهاب في مدينة بعقوبة بكمين في اطراف المدينة”.واضاف المصدر،ان” المعتقل هارب من وجه العدالة منذ 6 سنوات لافتا الى ان عملية الاعتقال جرت وفق معلومات استخبارية […]

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