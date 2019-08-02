اليمين الأمريكى والأوهام العربية

2019/08/02 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت عواصم عربية خبر فوز دونالد ترامب بالرئاسة بسعادة وترحيب كبيرين، إذ رأت فى فوز ترامب، وانتقال موازين القوة داخل البيت الأبيض

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