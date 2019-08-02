 الانبار تحمل وزارة التربية مسؤولية تدني نتائج الامتحان الوزاري في المناطق الغربية

2019/08/02 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..حمل قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، الجمعة، وزارة التربية مسؤولية تدني الواقع التعليمي في المناطق الغربية داعيا اياها الى ايجاد حلول عاجلة وسريعة للنهوض بالواقع التعليمي الذي يمر بأسوء حالاته .وقال الدليمي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” مجلس قضاء الرطبة غربي الانبار، يحمل وزارة التربية مسؤولية تدني […]

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