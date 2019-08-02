مفوضية الانتخابات تقرر فتح مدة جديدة لتحديث سجل الناخبين في نينوى وكركوك

2019/08/02 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فتح مدة جديدة لتحديث سجل الناخبين في نينوى وكركوك.

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