2019/08/02 | 14:42

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مفوضية الانتخابات تقرر قرارا خاصا لكركوك و نينوى !

الجمعة

02

أب

2019 :

02:29 pm

26

اعلن عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات

الدكتور رياض البدران عن قرار لمجلس المفوضين بفتح مدة جديدة لتحديث

سجل الناخبين في محافظتي كركوك ونينوى وقال الدكتور البدران (( تطبيقا

للبند ثانيا من المادة 47 من قانون انتخابات مجالس المحافظات غير

المنتظمة باقليم رقم 12 لسنة 2018 المعدل فان مجلس المفوضين في مفوضية

الانتخابات قرر فتح مدة جديدة لتحديث سجل الناخبين في محافظتي كركوك

ونينوى حصرا واعتبارا من 1 /8 / 2019 ولغاية 15 /10 /2019 بناء للظرف

الاستثنائي التي مرت به المحافظتان المذكورتان وحركة النزوح الداخلي

ولضمان تصويت الناخبين فيهما في مناطق سكناهم الجديدة التي نزحوا

اليها في تلك المحافظتين )).ودعا الدكتور البدران الناخبين النازحين ممن يحق لهم التصويت في

المحافظتين المذكورتين تحديث بياناتهم في سجل الناخبين ( بايومتريا )

واجراء عملية تغيير مراكز اقتراعهم لمن يرغب منهم بالتصويت في

مراكز الاقتراع القريبة من مناطق سكناهم الجديدة داخل المحافظة وفي

حال عدم اجراء عملية تغيير مراكز اقتراعهم فلن يتم السماح لهم

بالتصويت الا في مراكز الاقتراع الاصلية في المناطق التي نزحوا منها

.كما حث الدكتور البدران الناخبين في جميع المحافظات غير المنتظمة

باقليم الى ضرورة تحديث بياناتهم بايومتريا ممن لم يحدثوا سابقا لغرض

التصويت في يوم الاقتراع في الاول من نيسان من عام 2020

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