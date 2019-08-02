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اندلاع حريق في مخازن وسط النجف


اندلاع حريق في مخازن وسط النجف
2019/08/02 | 14:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اندلاع حريق في مخازن وسط النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/02 | 14:42.

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