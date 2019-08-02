2019/08/02 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلاع حريق في مخازن وسط النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/02 | 14:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اندلاع حريق في مخازن وسط النجف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اندلاع حريق في مخازن وسط النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).