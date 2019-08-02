اليابان قد ترسل سفنا حربية وطائرات إلى مضيق هرمز

2019/08/02 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير من العاصمة اليابانية طوكيو الجمعة أن اليابان قد ترسل طائرات وسفنا حربية “بشكل مستقل” لحماية السفن اليابانية إلى مضيق هرمز.ووفقا لما ذكرته صحيفة “ماينيتشي” اليابانية نقلا مصادر حكومية ” فأن طوكيو لن ترسل سفنا حربية للانضمام إلى قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة لحراسة ناقلات النفط التي تعبر أهم شريان في العالم لنقل […]

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