حساب في تويتر ينشر مساراً لناقلة نفط تركية تنقل شحنة من نفط كردستان الى اسرائيل

2019/08/02 | 14:48

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بغداد اليوم- ترجمة

نشر حساب "تنكر تراكيرز" التابع لمؤسسة تتبع ناقلات النفط حول العالم، والتي تحمل ذات الاسم...





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